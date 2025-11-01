ドライバー部門は10月24日に発売したヤマハ『RMX DD-2（以下、DD-2）』が初登場で3位にランクイン。『RMX DD-1（以下、DD-1）』も6位と堅調なスタートを切っている。1位の『G440 MAX』、2位の『G440 LST』に変動はなく、海外メーカーが上位を占めるなかでヤマハの新作は予想以上に健闘している。PGAツアースーパーストア大宮店の門村勇治さんに店頭での反応を聞いた。【写真】『RMX DD-1』『RMX DD-2』の構えた顔を等倍で比較「注