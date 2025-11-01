アクシネットジャパンインクが、限定ウェッジを発表。「ボブ・ボーケイが自らデザインを手掛けたコレクターズモデル『Vokey Signature 56 M』が数量限定で登場。1962年式シボレー・コルベットに着想を得たPolished Nickelフィニッシュがボーケイらしいクラフトマンシップを体現。お気に入りの56°Mグラインドに“Pro Groove”形状のソールを採用した特別な1本です」と、同社。【画像】筆記体の「Bob Vokey」がクラシカル！数量限定