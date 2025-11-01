立ち技格闘技「RISE」は1日、都内で「RISEWORLDSERIES2025FINAL」（2日、両国国技館）の前日計量、記者会見を行った。メインの「RISEWORLDSERIES202561.5キロ以下トーナメント決勝で中村寛（29＝BKGYM）は61・5キロ、エン・ペンジェー（23＝中国）は61・15キロで計量をパス。計量後、フェイスオフではエンが握手を求めたものの、中村が無視する場面も。会見ではエンは「握手しに来たわけではないので。試合しに