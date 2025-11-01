【クアラルンプール＝樋口貴仁】小泉防衛相は１日、訪問先のマレーシアの首都クアラルンプールで、中国の董軍（ドンジュン）国防相と初めて会談した。小泉氏は東・南シナ海や太平洋での中国軍の挑発的な行動に深刻な懸念を伝えた。偶発的衝突からのエスカレーションを回避するため、防衛当局間のホットライン（専用電話）の確実な運用も求めた。日中国防相の会談は昨年１１月以来で、予定より長い約５０分間行われた。小泉氏は