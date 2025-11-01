お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢(49）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ある報告にファンから期待の声が上がっている。真栄田は「昨日、久しぶりに松本人志さんの前ですべった。今から上沼恵美子さんに会いに行く。強めの酒でも飲んで行こうかな」と報告。ファンからは「ダウンタウンプラスですね！真栄田さん出てるのめっちゃ楽しみです！」「久しぶりすぎて緊張したんですかねー」「一般人にはありえない日