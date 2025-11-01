歌手・タレントで、元「おニャン子クラブ」の渡辺美奈代さん（56）が2025年10月26日、自身のインスタグラムを更新。イベントで着用した衣装ショットを披露した。「ヘアスタイルはツインテール」渡辺さんは、「前橋競輪イベント衣装」とコメントを添え、イエローのワンピースを着こなす姿を投稿。「ワンピースEpetice」とブランドについて説明し、「ヘアスタイルはツインテール」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真で