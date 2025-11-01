Brise Worksブランドから発売予定のコンパクトなデスクトップ用ヘッドフォンアンプ 「秋のヘッドフォン祭 2025」が11月1日に東京・丸の内のステーションコンファレンス東京で開催。ここでは、Brise Audioやサウンドアース、完実電気などのブースをレポートする。 Brise Audio Brise Audioブースの注目は、より手に届きやすいBrise Worksブランドから2026年4月以降に発売予定の、コンパクト