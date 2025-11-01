韓国を訪問中の高市総理は、きょう（1日）行われた会見で、高い内閣支持率の中での衆議院解散の是非を問われ「今は解散について考える暇はない」とし、まずは経済政策を進めることが重要だと強調しました。高市総理「仮に大きな期待を寄せていただいているとすれば、やはりこれは経済対策をはじめ皆様にお約束した政策をちゃんと実行すると、政策を前に進めていくってことがまず重要だと思いますので、今はもう解散ということにつ