◇ロッテ紅白戦紅組1―0白組（2025年11月1日都城運動公園野球場）侍ジャパンに追加招集された西川が持ち前の勝負強さを発揮した。白組の「1番・左翼」で出場し、0―1の最終6回2死二塁から右前打を放った。右翼・山本の好返球で和田が本塁で憤死し、同点にはならなかったが、15、16日に行われる韓国との強化試合（東京ドーム）に向けて手応えをつかんだ。「久しぶりの実戦だったんですけど、最後に1本出て良かった。ここ