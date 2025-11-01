俳優の川粼麻世さんが、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンの夜に妻の花音さんと夫婦でコスプレを楽しんだ様子を公開しました。 【写真を見る】【 川粼麻世 】ハロウィンの夜に仲間と集まり夫婦でコスプレ「皆んなのクオリティが高く最高に楽しく平和な夜でした」川粼さんは「ハロウィンナイトは妻が経営する店に仲間達が集まり様々なコスプレで盛り上がりました」と綴り、当日の様子を動画と画像で