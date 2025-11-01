ニッキューナナ・峯シンジが10月29日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、ワイシャツなどの乳首透け問題について語った。 「ボクサーの井上尚弥に似ている会社の先輩がいつもワイシャツから乳首が透けていて気になるが、指摘しづらい」というリスナーの投稿を紹介。 ニッキューナナ・峯シンジは「言えばいいじゃん。『乳首透けてるよ』って」と即答した。 「井上尚弥似