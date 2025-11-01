心臓に悪いはなし(1)【漫画】本編を読む子どもに関する痛ましい事件や事故が起こるたび、その実用性・必要性が話題になる「子ども用ハーネス」。リードを持つ形になるため「子どもが犬みたい」と拒否感を示す人もいるが、それがあれば防げる危険は確かに存在する。今回は、その問題を扱った狸谷さん(@akatsuki405)の実録漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』のエピソード「心臓に悪いはなし」を紹介するとともに、作