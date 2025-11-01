小学校のすぐそばでクマが目撃されていた、岐阜県高山市丹生川町で、クマが捕獲されたことが分かりました。 【写真を見る】小学校近くで目撃されたクマと同じ個体か成獣のツキノワグマ１頭を捕獲岐阜・高山市丹生川町 岐阜県高山市丹生川町では、10月30日、31日と丹生川小学校の近くでクマが目撃されていました。 高山市丹生川支所によりますと、目撃された現場で、成獣のツキノワグマがワナにかかっているのを、11月1日の