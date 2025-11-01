新酒の季節を迎え、岐阜県飛騨市の造り酒屋で、新酒の完成を知らせる「杉玉」の掛け替えが行われました。観光客らが見守る中、例年よりも大きい直径92センチの杉玉が軒先に掲げられ、青々とした杉の葉が、茶色に変わることで、熟成の進み具合がわかります。今年は猛暑の影響が心配されたものの、良質な米が確保できたということで、観光客に新酒が振る舞われ、香りと味を楽しんでいました。