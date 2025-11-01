2025JリーグYBCルヴァンカップの決勝戦が1日に行われ、試合に敗れた柏レイソルのMF小泉佳穂が悔しさを滲ませた。柏レイソルは前半、ロングスローとFKから3点を失うと、後半に途中出場のFW細谷真大が1点を返すも反撃及ばず1−3で敗れた。試合後、小泉は「完敗ですね。実力で負けたなと思います」とコメントした一方で、「もう少し前でボールに関われたら良かったんですけど、有効な形で前進できなかったので、前進の方にエネル