Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ラズパイ開発、Androidスマホでの仕事が捗りそう。machi-yaに登場した「CrowView Note」は、14インチ画面・キーボード・タッチパッド・5000mAhバッテリーを内蔵したユニークなモバイルモニター。スマホをPC化や各種シングルボードコンピューターも1デバイスで起動できるのが便利なポイント。