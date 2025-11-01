アメリカのトランプ大統領が核実験の開始を指示したことを受け広島で抗議の集会がありました。■「核実験再開を抗議せよ！」原爆ドーム前で開かれた集会には約80人が参加し、横断幕やプラカードを掲げ抗議の声を上げました。トランプ大統領は他国の実験を理由に、国防総省に対し核実験を始めるよう指示を出しています。参加者らは「断じて許されず、被爆国として日本政府や広島市が積極的に抗議してほしい」と訴えまし