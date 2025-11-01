【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪3 ― 2東京グレートベアーズ大阪（11月1日・男子第2節）【映像】香取慎吾が「小さく見える」衝撃光景今季のホーム開幕戦に臨んだサントリーサンバーズ大阪と東京グレートベアーズ大阪の一戦において、始球式に俳優でタレントの香取慎吾が登場。見事なサーブでアリーナを沸かせた香取だったが、直後に繰り広げられた衝撃の光景に「貴重すぎてラブ」「レアでした」などファンから驚きと興奮の