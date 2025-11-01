◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（11月1日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）全体練習後に、吉川大幾コーチとスローイングの練習を行っていた巨人のルーキー石塚裕惺選手。高さ2メートルほどのところにゴムを張って、その上からボールを投げるという練習でしたが、横から投げるのではなく、縦軸で投げる意識をつけるものです。「上から投げられた方が、（左右に）送球のブレも少なくなるし、強い球も投げられる。（坂本）勇人さ