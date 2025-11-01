◇サッカーJリーグYBCルヴァンカップ決勝 広島 3-1 柏(1日、国立競技場)JリーグYBCルヴァンカップ決勝はサンフレッチェ広島が柏レイソルを下し、3年ぶり2度目の優勝を果たしました。優勝した2022年以来4度目の決勝に臨んだ広島は、前半25分に敵陣でのロングスローから荒木隼人選手がヘディングで決めて先制。日本代表でも9月のアメリカ戦に先発出場したDFがチームに勢いをもたらすと、その後も広島が得点を重ねて前半だけで3ゴール