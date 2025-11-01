阪神の新外国人として今季、6勝を挙げたジョン・デュプランティエ投手（31）が、1日帰国した。関西国際空港で取材に対応したデュプランティエは、今後の去就については明言せず「本当にいい1年だった」とシーズンを振り返った。「完ぺきな1年でしたね。すごく長く感じたわけではなく、かと言って短かったかなというわけでもなく、楽しい生活をすることができましたし、特にいろんなことを経験できた1年だったので、本当にいい1