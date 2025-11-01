女子78キロ超級で初優勝し、手を振る素根輝＝千葉ポートアリーナ柔道の講道館杯全日本体重別選手権第1日は1日、千葉ポートアリーナで女子7階級が行われ、78キロ超級は2021年東京五輪覇者の素根輝が初制覇した。決勝で昨年世界女王の冨田若春を指導3の反則勝ちで下し、昨夏のパリ五輪以来となる復帰戦を飾った。57キロ級でパリ五輪銅メダルの舟久保遥香は3回戦で敗退。大森朱莉が初めて制し、78キロ級は梅木真美が2年連続5度目