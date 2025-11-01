イケメンが裸となれば、どこかの祭りかと思われそうだが、現場は麻雀の試合会場だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第2試合にTEMA雷電・本田朋広（連盟）が出場。南1局、序盤からマンズの染め手に向かうと、4副露により手牌が1枚だけとなる“裸単騎”に。守備力ゼロの特攻プレーに、ファンからは「風邪ひくぞ」「すっぽんぽん」「やんちゃだなあ」とツッコミが飛び交った。【映像】わずか1分半ですっぽんぽん！本田