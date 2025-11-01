元プロテニスプレイヤーの伊達公子（55）が“激変”した最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】伊達公子、再婚した夫との“顔出し”2ショット（複数カット）2022年1月、51歳の時に再婚した伊達。Instagramでは夫婦の日常をたびたび発信していて、結婚記念日に撮影した“顔出し”2ショットや、浴衣姿で寄り添う仲むつまじい姿などを投稿してきた。2025年10月31日の更新では、ショートのパーマスタイルにイメージチ