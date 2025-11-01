韓国を訪れている高市総理は帰国を前に先ほど記者会見し、「経済対策などを実行することがまず重要」と語り、高い支持率を背景に衆議院を解散する考えはないことを強調しました。高市総理は今週の一連の外交交渉を振り返り、「今後、首脳外交を進めていく基礎固めになった」と語り、「“世界の真ん中で咲き誇る日本外交”を取り戻すための歩みを力強く着実にスタートした」と成果をアピールしました。また、報道各社の世論調査で支