2013年から3シーズン、体当たりの英語で人気だった川崎宗則10月31日（日本時間11月1日）に米大リーグのワールドシリーズ第6戦が行われたカナダ・トロントで、ブルージェイズにかつて在籍した川崎宗則内野手の“名言”をつづったボードを掲げるファンが登場し、話題となっている。試合は3-1でドジャースが制し、1日（同2日）には最終第7戦が行われる。川崎は2013年から3年間ブルージェイズに在籍。片言の英語で積極的にコミュニ