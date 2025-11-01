WBC世界バンタム級王座決定戦ボクシングの大橋ジムは1日、WBC世界バンタム級2位・井上拓真（大橋）がスパーリングを行ったことを報告した。井上は24日に東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで、同級1位・那須川天心（帝拳）と同級王座決定戦を行う。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は29歳の井上が20勝（5KO）2敗、27歳の那須川が7勝（2KO）。井上はアマチュアボクシング9冠・堤麗斗（志成）、韓亮昊（六島）のほか