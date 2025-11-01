シンガー・ソングライターおかゆ（34）が1日、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで、ワンマンライブ「昭和百年渋谷のオカユ2025」を行った。同ライブで、12月24日に新曲「君ならできる」の配信リリースを発表した。同曲はおかゆ作詞、五十嵐浩晃（68）作曲となる。五十嵐は「ペガサスの朝」がヒットした、おかゆと同郷のシンガー・ソングライターだ。きっかけはラジオでの共演。「五十嵐さんの曲を書いて欲しいということで、歌詞