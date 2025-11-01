シンガー・ソングライターおかゆ（34）が1日、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで、ワンマンライブ「昭和百年渋谷のオカユ2025」を行った。同ライブで妹との初共演が実現。“SAKI”として女優、歌手などマルチに活動する妹の咲貴（25）。「おばんです。SAKIです」で登場すると、姉おかゆを「大胆さと明るさがあるけど、すごく繊細な部分もある」とし、「24時間、お悩み相談所のように電話がかかってきます」と姉妹ならではの姉の