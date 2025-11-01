開会のあいさつをする横浜商ＯＢの三浦さん＝横浜市西区還暦をきっかけに、同期の結束を強めようと１９６５（昭和４０）年度生まれの神奈川県内の元高校球児らでつくる「神奈川４０年会」が発足した。１日、横浜市西区のホテルに横浜商（Ｙ校）や横浜、法政二など計５校４０人のＯＢが集い、親睦を深めた。日大藤沢出身で、中日で通算２１９勝を挙げて名球会入りした山本昌さんが同期の代。高校３年時の夏にはＹ校が神奈川大会