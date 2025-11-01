シンガー・ソングライターおかゆ（34）が1日、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで、ワンマンライブ「昭和百年渋谷のオカユ2025」を行った。ギャルに憧れて北海道から上京。歌が大好きだった母の急逝をきっかけに歌手を目指したおかゆにとって、渋谷は思い入れの強い地。「渋谷のオカユ」は3度目の開催だが、今回は独立後初。「直接電話をかけて会場を抑えるところから始めた」とし、「去年までは大きな事務所のお世話になってス