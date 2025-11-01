陸上の全日本大学駅伝（２日、愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８キロ）を前に、青学大の原晋監督が?エース対決?に言及した。２年ぶりの王座奪還を目指す駒大は、後半の７区（１７・６キロ）にケガ明けの佐藤圭汰（４年）を起用すると明言。１日に愛知・名古屋市内で取材に応じた原監督は「まさか（佐藤が）エース区間に配置されるとは思わなかった。ちょっと甘い区間でチャレンジするのかな