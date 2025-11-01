巨人・石塚裕惺内野手（１９）が１日、オーストラリアで行われるウインターリーグ（１３日開幕）への武者修行に向け、思いを語った。球団は前日１０月３１日、石塚を含める４選手をオーストラリアに派遣すると発表。アデレード・ジャイアンツに所属し、プレーする。５日に出発し、１２月２１日に帰国する予定だ。石塚はおよそ１か月以上にも及ぶ武者修行を前に「『成長できるきっかけにしなきゃいけない』っていうふうに思い