10月31日はハロウィンでした。日本でもすっかりお馴染みとなってきているイベントですね。仮装した子どもたちが家にやってきて、合言葉のように言います。「トリック・オア・トリート！」これは「お菓子をくれなきゃイタズラしちゃうぞ！」という意味で、お化けたちが「イタズラ or お菓子、どっちにする？」と聞いてくるのです。前から思っていたのですが、お菓子じゃなくてイタズラを希望したらキッズお化けたちはどんなイ