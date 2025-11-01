26年前、名古屋市西区で当時32歳の女性が殺害された事件で、警察は11月1日午後現場のアパートを検証し、当時の状況を確認しています。容疑者の69歳の女も立ち会ったとみられています。事件があった西区稲生町のアパートでは1日午後、警察が現場検証を行い、当時の状況を確認しました。10月31日に逮捕された安福久美子容疑者(69)は1999年11月、主婦の高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどして、殺害