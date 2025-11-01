阪神のジョン・デュプランティエ投手が１日、関西空港から帰国した。来日１年目となった今季は故障などもあったが、１５登板で６勝３敗、防御率１・３９の好成績。「楽しい生活ができましたし、特にいろんなことを経験できた１年だった。本当にいい１年だったと思います」と振り返った。球団は残留を要請する方針だが、国内他球団などが興味を示している状況。チームメートにも慕われた助っ人の去就はいかに…。おしゃれなこ