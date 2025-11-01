公式歓迎行事に出席した中国の習近平国家主席（右）と韓国の李在明大統領＝1日、韓国・慶州（聯合＝共同）【慶州共同】中国の習近平国家主席と韓国の大統領は1日、韓国南東部の慶州で会談した。李氏は北朝鮮との対話再開に向け、中韓の「戦略的な意思疎通を強化していきたい」と表明。北朝鮮に影響力を持つ中国の役割に期待した。習氏は東アジアの平和と発展のため、韓国との協力を深めていきたいとの考えを示した。韓国は日本