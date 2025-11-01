【漫画】本編を読む看護師の現場をリアルに描き話題を呼んだ『ナースのチカラ 〜私たちにできること 訪問看護物語〜』。その続編となる『ナースのチカラ plus』（広田奈都美/秋田書店）は、在宅看護に携わる人々の誇りと情熱を描いた物語。本作も命に寄り添う仕事の重みと尊さが胸に響く。物語の舞台は「しずまち訪問看護ステーション」。ベテラン看護師の持田が所長としてチームをまとめている。彼女は患者と真摯に向き合う姿