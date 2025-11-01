高市総理は1日、日米の関税交渉の合意をめぐり、総理大臣が代わっても「政府間の約束は変えるべきではない」との考えを示しました。高市総理「（トランプ関税をめぐる）日米間の合意でございますが、これは内閣総理大臣が代わったとしても、政府間の約束というものは変えるべきではないと思っております」いわゆる“トランプ関税”をめぐる日米間の合意について、高市総理は1日、再交渉はおこなわないとの考えを示しました。総裁選