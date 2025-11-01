愛犬のトリミングをきっかけに、2歳の男の子が流した大粒の涙。「もう会えない」と勘違いしてしまい、本気で泣く姿が“尊すぎる”と話題になっています。話題の投稿は記事執筆時点で9万再生を突破し、「心優しい兄弟が尊い」「胸キュンです♡」などのコメントが寄せられています。 【動画：2歳の男の子が『もう愛犬と会えない』と勘違いして…あまりにも愛おしい光景と『再会の瞬間』】 “お姉ちゃん”を見送る小さな兄弟