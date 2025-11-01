80年代から第一線で活躍するイラストレーター、鈴木英人さんの作品展が11月1日、愛知県豊橋市で始まりました。会場には未公開作品を含む、原画やグッズなどおよそ300点が展示されています。雑誌の表紙や広告のイラストも多く手掛けていて、アーティスト・山下達郎さんのレコードジャケットに採用された作品もあります。また、今回のために豊橋市内を描いた作品は。歴史ある公会堂の前を路面電車