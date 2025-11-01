来年の長崎県知事選挙で自民党県連は新人で元副知事の平田 研氏を推薦することを1日、正式に決定しました。 来年の長崎県知事選挙には、新人の平田 研氏と現職の大石 賢吾氏の2人が立候補を表明しています。 自民党県連は1日、常任総務会を開き選挙対策委員会が10月に決めた「平田氏推薦」の方針について非公開で協議しました。 職域支部の代表らが異議を唱えましたが最終的に平田氏推薦の方針が承認されたということです。 （