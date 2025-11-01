◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥＧＲＡＮＤＦＩＮＡＬ」第１日（１１月１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）公式予選を行い、ＧＴ５００でポイント首位のチーム・トムスの１号車・ａｕトムスＧＲスープラ（坪井翔、山下健太組）は２番手。フロントローからスタートとなった。Ｑ２を担当した坪井は「山下選手がＱ１でぶっちぎっていたので、ミスさえしなけ