◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）２万２０００人が集結した早慶戦では、楽天２位指名の早大・伊藤樹投手（４年＝仙台育英）が先発し、ドラフト後初登板。カットボールを武器に８回８安打２失点、９Ｋの好投で現役最多のリーグ通算２２勝（５敗）、今季３勝目を挙げた。「終わりよければ全てよしと、しっかり準備してこの試合に臨めた。何とか勝ちにつなげられて良かった。慶応には負け