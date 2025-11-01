◇女子ゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディース第2日（2025年11月1日埼玉県武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）7位から出たメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が6バーディー、ボギーなしの66で回り、通算10アンダーで首位と1打差の2位に浮上した。前半で2つ伸ばして折り返すと、12番で3つ目のバーディーを奪取。15番では1・5メートルのチャンスをものした。終盤の17番、18番は連続バーディーでギャラリ