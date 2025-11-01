「レディースＶＳルーキーズバトル」（１日、多摩川）仲航太（２５）＝東京・１２６期・Ａ２＝が地元で奮起した。４日目２Ｒは３コースから最後まで攻めるレースを続け、３周２マークで逆転して２着に食い込んだが、不良航法で痛恨の減点１０。１０点（１着）が絶対条件だった１１Ｒではインから押し切れず、大沢風葵（群馬）に１周１マークは３コースから華麗にまくり差しを決められたが、２周１マークで切れ味鋭く差して