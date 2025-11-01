札幌市の大型商業施設「サッポロファクトリー」で点灯されたクリスマスツリー。白や金など6色のLED電球約5万個が輝いた＝1日夜札幌市中央区の大型商業施設「サッポロファクトリー」で1日、高さ約15メートルのクリスマスツリーの点灯式が開かれた。約1500個の飾りを付けたツリーに、白や金など6色の発光ダイオード（LED）電球約5万個の明かりがともると、観客らは写真を撮るなどして一足早いクリスマスの雰囲気を楽しんだ。点灯