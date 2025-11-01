「レディースＶＳルーキーズバトル」（１日、多摩川）高憧四季（２５）＝大阪・１２４期・Ａ１＝のエンジンが噴いている。４日目は５、１コースから行き足、出足の良さを発揮して連勝。２日目の後半から５連勝中で、通算では７走して１着６回、２着１回とうなるような鬼足を見せている。「乗り心地も含めて全部がいい。不満な点はない。節イチだと思う」と手応えは抜群だ。新勝率はキャリアハイとなる７・３３をマーク。