現地時間11月1日、オーストラリア・ランドウィック競馬場で行われたゴールデンイーグル（芝1500m・1着賞金525万豪ドル＝約5億円）に、日本からG1馬のパンジャタワー（牡3・栗東・橋口慎介）が参戦。直線厳しいところから懸命に伸びたものの5着までが精一杯だった。勝利したのは地元のオータムグローで無傷の8連勝とした。1:29.72（重）。パンジャタワーはやや出負け気味の飛び出しで中団からの競馬に。終始内々馬群の中を進み