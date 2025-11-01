【モデルプレス＝2025/11/01】フリーアナウンサーの谷尻萌が31日、自身のInstagramを更新。「ウルフ」のハロウィンのコスプレを公開し、反響が寄せられている。【写真】谷尻萌、美脚輝くミニ丈コスプレ姿◆谷尻萌、ウルフのハロウィンコスプレ披露谷尻は「Happy Halloween！モエウルフだよ」と綴り、狼の耳をつけたコスプレ姿を公開。淡いブルーのガーリーなミニ丈ドレスを着用しており、スラリとした美しい脚が際立っている。また